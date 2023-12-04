Баринов считает, что футболисты "Локомотива" заслужили победу над "Зенитом"

Столичный клуб в воскресенье на своем поле одолел "Зенит" со счетом 3:1

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" заслуженно победили петербургский "Зенит" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов, который пропустил игру из-за дисквалификации.

3 декабря "Локомотив" дома обыграл "Зенит" со счетом 3:1. Из-за дисквалификации матч также пропустил главный тренер московской команды Михаил Галактионов.

"Конечно, футболисты "Локомотива" заслужили победу над "Зенитом". Игра мне понравилась. Ребята большие молодцы", - сказал Баринов.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с екатеринбургским "Уралом" 8 декабря.