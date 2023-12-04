КДК РФС рассмотрит удаление тренера "Спартака" Абаскаля за толчок футболиста "Ахмата"

Наставник столичной команды приглашен на заседание органа

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с удалением главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Болельщики "Ахмата" бросили на поле две пластиковые бутылки с водой, одна выкатилась на поле. Тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко - выход за пределы технической зоны. Рассмотрим удаление главного тренера "Спартака" Абаскаля за агрессивное поведение, он приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.

3 декабря "Спартак" на выезде уступил "Ахмату" (1:2). После первого гола грозненской команды полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер "Спартака" толкнул футболиста, за что получил красную карточку и был удален.

В официальном протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ, отмечено, что Абаскаль был удален за "физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры". Согласно дисциплинарному регламенту РФС агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование чрезмерной силы или жестокости, повлекшее за собой удаление, наказывается дисквалификацией до четырех матчей.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах. В следующем туре красно-белые на своем поле сыграют с самарскими "Крыльями Советов" 9 декабря.