Костомаров запланировал на весну операцию на руке

Олимпийскому чемпионку необходимо провести пластическую операцию, которая позволит оставшейся фаланге большого пальца функционировать

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Роман Костомаров планирует весной лечь в больницу для проведения пластической операции на руке перед ее протезированием. Об этом он рассказал ТАСС.

Костомаров после выписки из больницы прошел процедуру протезирования ног и правой руки. Кисть левой руки нуждается в пластической операции, которая позволит оставшейся фаланге большого пальца функционировать.

"Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез. Так что, скорее всего, это произойдет весной", - сказал Костомаров.

Фигурист отметил, что операцию он планирует сделать в России.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.