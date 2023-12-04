В КДК РФС объяснили, почему не будут рассматривать поведение игрока "Ахмата" Бериши

Футболист подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с главным тренером московского "Спартака" Гильермо Абаскалем, наставник красно-белых толкнул игрока грозненской команды и за это получил красную карточку

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не имеет юрисдикции для рассмотрения поведения полузащитника "Ахмата" Бернарда Бериши в эпизоде с удалением главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

3 декабря "Ахмат" дома обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого гола грозненской команды Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер "Спартака" толкнул футболиста, за что получил красную карточку и был удален. Бериша получил желтую карточку.

"В данном случае у КДК РФС нет особой юрисдикции рассмотреть вопрос с поведением Бернарда Бериши. Потому что судьи видели этот эпизод, оценили его желтой карточкой. Дополнительно по обращению не можем рассмотреть, потому что нет юрисдикции", - сказал Григорьянц.

Ранее глава комитета сообщил ТАСС, что КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Абаскаля и что тренер "Спартака" приглашен на заседание.

"Ахмат" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 17 матчах. В следующем туре грозненская команда дома сыграет с "Ростовом" 9 декабря.