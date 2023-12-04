РФС рассмотрит скандирования "Судья - позор российского футбола" на матче "Факела"

Контрольно-дисциплинарный комитет также рассмотрит поведение болельщиков "Локомотива" в игре с "Зенитом"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирования болельщиками воронежского "Факела" выражения "Судья - позор российского футбола" на матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

2 декабря "Факел" дома сыграл вничью с "Балтикой" (0:0).

"По матчу "Факел" - "Балтика" комитет рассмотрит массовые скандирования болельщиками воронежской команды выражения "Судья - позор российского футбола". Это указано в рапорте матча, - сказал Григорьянц. - По итогам матча с "Уралом" рассмотрит задержку выхода команды "Пари Нижний Новгород" из раздевалки на четыре минуты, задержку начала встречи на пять минут по вине хозяев, а также использование квадрокоптера без разрешения компетентных государственных органов для съемки массового хоровода".

"По матчу с "Зенитом" комитет рассмотрит скандирования болельщиками "Локомотива" оскорбительных выражений", - добавил Григорьянц.

"Факел" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 17 матчах. В следующем туре воронежская команда на своем поле сыграет с московским "Динамо" 10 декабря.