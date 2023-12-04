Двое боксеров добились повышения в спортивных званиях, выиграв в суде у Минспорта

Ведомство подало апелляцию в Мосгорсуд, который ее отклонил

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Победитель первенства мира 2021 года среди юниоров по боксу Михаил Усов и серебряный призер того же турнира Евгений Жоров после судебной тяжбы с Минспортом добились получения званий мастеров спорта России международного класса (МСМК). Об этом свидетельствуют документы Московского городского суда и Минспорта, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

24 ноября министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ о присвоении боксерам Усову и Жорову званий МСМК во исполнение решения Басманного районного суда города Москвы.

После первенства мира среди юниоров, прошедшего в 2021 году в Польше, в Минспорт были отправлены документы на представление Усова и Жорова к званию МСМК. Минспорт принял решение отклонить эти представления, так как не были соблюдены нормы для присвоения боксерам званий. Усов и Жоров обратились в Басманный суд с административным иском к Минспорту о признании незаконным отказа в присвоении им званий. Суд, рассмотрев дело, вынес решение в пользу спортсменов. Минспорт подал апелляцию в Мосгорсуд, где также не нашел поддержки.

Основанием для отказа Минспорта в присвоении званий Усову и Жорову стало несоблюдение требований положения о единой всероссийской спортивной классификации, в котором говорится, что звание МСМК в боксе присваивается за первое и второе места на юниорском первенстве мира среди спортсменов в возрасте от 17 до 18 лет. Усов и Жоров же выиграли медали на соревнованиях, на которых возраст спортсменов составлял от 18 до 19 лет. Изменение возрастных рамок участников турнира было связано с переносом соревнований на год из-за пандемии коронавируса. У Минспорта не было юридической возможности в обход положения присвоить боксерам очередные спортивные звания, поэтому Усов и Жоров могли стать МСМК только через суд.