В "Ахмате" объяснили поведение Бериши в эпизоде с удалением тренера "Спартака"

После первого гола в матче Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с главным тренером "Спартака"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша своим празднованием первого забитого мяча в матче с московским "Спартаком" дал волю эмоциям, он побежал к технической зоне, так как над ней находилась трибуна, на который сидела супруга игрока. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

3 декабря "Ахмат" дома обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого гола грозненской команды Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем. После этого главный тренер "Спартака" толкнул футболиста, за что получил красную карточку и был удален. Бериша получил желтую карточку.

"Ребята проявили характер, это самое главное, выиграли, заработали три очка, в нынешней ситуации это главное, чтобы почувствовать уверенность в себе, продолжать также уверенно двигаться, - сказал Айдамиров. - Игра забудется, результат останется. Незакономерно, что мы находимся там, где мы сейчас оказались, мы так считаем. Это давило на ребят, но сомнений в команде и тренерском штабе у нас не было и нет. Эпизод с Бернардом Беришей? Давайте так, футбол и спорт - это эмоции, он дал волю эмоциям. Как он сказал нам, он в этот момент не думал, что это техническая зона команды, а сверху в вип-ложе была его супруга, он побежал показаться ей".

"Наверное, он этого не должен был делать, но дал волю эмоциям, за что получил желтую карточку, пропускает следующую игру, - добавил собеседник агентства. - То, что дальше произошло, - есть органы, которые с этим разберутся, судья оценил это действие тоже. Как я отреагировал? Не ожидал. Что касается санкций, то это решает тренерский штаб и главный тренер. Ту серию, которая была, прервали, важная победа над "Спартаком", наверное, накипело у всех, [Бериша] дал волю эмоциям. Футбол без эмоций не футбол".

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение Абаскаля в эпизоде с Беришей, тренера пригласили на заседание. Как сообщил ТАСС глава комитета Артур Григорьянц, у КДК РФС нет юрисдикции для рассмотрения поведения Бериши в данном эпизоде.

В игре со "Спартаком" "Ахмат" прервал свою девятиматчевую серию без побед в РПЛ. Грозненский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 17 матчах. В следующем туре "Ахмат" дома сыграет с "Ростовом" 9 декабря.