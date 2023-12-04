Алаев считает, что матч РПЛ между ЦСКА и "Ростовом" стоило перенести

Глава РПЛ считает, что игру можно было бы провести в понедельник

ТАСС, 4 декабря. Матч 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и "Ростовом" стоило перенести на следующий день. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал глава РПЛ Александр Алаев.

Матч между командами прошел в воскресенье и завершился победой армейцев со счетом 2:0. В день игры в Москве шел снегопад, перед началом встречи для уборки поля была привлечена спецтехника.

"Я не буду сталкивать Российский футбольный союз с РПЛ, есть устройство системы, как она работает, - сказал Алаев. - Сейчас система работает так, что судья принимает решение, это его полномочия. Моя точка зрения была такая, что лучше было бы сыграть в понедельник, это позволило бы привести поле в порядок, расчистить. Понятно, что это определенные неудобства для болельщиков, "Ростову" пришлось бы оставаться на один день в Москве, но мне казалось, было бы логичнее привести поле, переждать снегопад, ночью убрать, как это было в Воронеже".

Также глава РПЛ рассказал, почему матч в декабре был проведен в Москве. "На самом деле, вопрос очень простой. Конечно, мы понимаем, что "Ростов" - южный город, там надо играть в декабре, но не все зависит от нас. Футбольный клуб "Ростов" сам к нам обратился еще перед началом сезона с просьбой не назначать игры на декабрь, потому что у них запланирована реновация поля. Да, мы понимаем, что, конечно, было бы проще сыграть в Ростове в декабре, но тогда есть риск, что поле будет не готово ко второй части сезона, поэтому здесь пришлось нам всем пойти навстречу, чтобы ко второй части сезона оно было готово", - добавил он.

Сильный снегопад обрушился на Москву и Подмосковье в воскресенье утром, непогоду синоптики связали с прохождением центра южного циклона через Центральную Россию. Как ожидается, в понедельник интенсивность снега уменьшится, а со вторника в столицу и область начнут приходить морозы.