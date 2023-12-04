ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Мойзеса

Защитника столичного клуба удалили за лишение явной возможности забить гол в игре с "Ростовом"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку бразильского защитника Мойзеса в первом матче 1/4 финала плей-офф "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России с "Ростовом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

29 ноября ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1. Мойзес был удален на 77-й минуте встречи.

"В матче с "Ростовом" было удаление защитника ЦСКА Мойзеса за лишение явной возможности забить гол. Мы получили заявление от ЦСКА с просьбой отменить красную карточку игрока, - сказал Григорьянц. - В обычном порядке до заседания, которое пройдет в четверг, мы должны получить заключение экспертной комиссии".

Ответный матч между ЦСКА и "Ростовом" пройдет в марте 2024 года.