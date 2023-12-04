КДК РФС рассмотрит бросание снежков болельщиками "Зенита" на матче с "Динамо"

Орган также рассмотрит скандирования болельщиками команд оскорбительных выражений

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит бросание снежков болельщиками петербургского "Зенита" в первом матче 1/4 финала плей-офф "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России с московским "Динамо". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

29 ноября "Зенит" на выезде уступил "Динамо" со счетом 0:1.

"Мы рассмотрим скандирования болельщиками "Зенита" и "Динамо" оскорбительных выражений, - сказал Григорьянц. - Также рассмотрим бросание болельщиками "Зенита" посторонних предметов на поле, это были снежки и пластиковая бутылка. Также рассмотрим поздний выход "Динамо" из раздевалки перед началом матча на три минуты и после перерыва на две минуты. Также был поздний выход из раздевалки "Зенита" перед началом матча на две минуты и в перерыве игры на две минуты. В связи с этим рассмотрим задержку начала матча на три минуты и задержку начала второго тайма на две минуты по вине обеих команд".

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года на "Газпром-Арене".