Совет руководителей клубов КХЛ обсудит возможность продления сезона

Глава лиги отметил, что общение с клубами проходит ежедневно

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководители клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на предстоящем совете рассмотрят вопрос о продлении чемпионата на май. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Сезон в КХЛ сейчас заканчивается не позже 30 апреля. Это связано с подготовкой сборных команд к чемпионату мира и с тем, что именно до 30 апреля действуют контракты хоккеистов.

"Из интересных вопросов обсудим то, о чем начали говорить год назад, - продление чемпионата на май. Сборная России и в следующем сезоне может быть не допущена на чемпионат мира. Решение будет приниматься в марте, но мы понимаем, что пока подвижек в положительную сторону нет, - сказал Морозов. - Будем общаться с клубами, предлагать. Как я уже сказал, это одна из инициатив игроков и тренеров относительно сдвига предсезонной подготовки. Так что есть ряд вопросов, и будет интересно их обсудить. Мы ежедневно общаемся с клубами, понимаем, с какими вопросами они сталкиваются, пытаемся их разрешить, помогаем".

Морозов оценил возможность внесения изменений в сроки контрактов хоккеистов и тренеров. "Да, надо будет и это обсуждать. У наших юристов есть варианты, как можно это сделать безболезненно для клубов и хоккеистов", - отметил он.