Морозов: четыре клуба КХЛ не дотягивают до пола зарплат

В нынешнем сезоне нижний уровень зарплат для клубов КХЛ составляет 405 млн рублей

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Четыре клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пока что не дотягивают до пола зарплат, но должны решить этот вопрос к концу сезона. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

"Все клубы действуют в рамках регламента. Как вы знаете, с этого года у нас появилось новое правило - при заявке на чемпионат иметь уже 85% от пола зарплат, и оно было выполнено. Мы оставили возможность, чтобы они в ходе сезона могли, если надо, усилиться, кроме того, часть зарплатной ведомости заполняется игроками, которые не являются игроками основной команды, но периодически в нее поднимаются, - сказал Морозов. - Сейчас четыре клуба не дотягивают до пола, но уже предпринимают активные действия, чтобы к концу сезона, когда в итоге окончательно подсчитывается факт выполнения норматива, соответствовать ему".

"Пол зарплат поднимается, это заложено в стратегии развития КХЛ, на следующий год он еще вырастет. Видно, что эти команды прибавляют в спортивном плане, поднимаются в турнирной таблице и составляют достойную конкуренцию другим. И эта совокупность пола и потолка сказывается все больше", - добавил он.

Пол зарплат - это уровень, ниже которого клубы не могут выплачивать хоккеистам зарплату. В нынешнем сезоне пол составляет 405 млн рублей, в сезоне-2023/24 он составит 450 млн рублей.