Морозов считает оптимальным для клубов нынешнее число игр регулярного чемпионата КХЛ

С сезона-2022/23 каждая команда в регулярном чемпионате проводит по 68 игр

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Количество игр регулярного чемпионата текущего сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) является оптимальным для каждой команды. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

"Любой хоккеист скажет, что лучше играть, чем тренироваться. Если помните, это началось еще с Евротура, в котором наша сборная перестала участвовать, - сказал Морозов. - Раньше у нас было три паузы, а теперь осталась одна. Эти паузы надо чем-то заполнять, и, конечно же, играми, а не тренировками. Поэтому здесь хоккеистам выгода, ну и это побуждает к тому, чтобы наш чемпионат становился интереснее".

"Мы полностью поддерживаем, что 68 - это достаточное количество матчей для каждой команды в регулярном чемпионате на то время, которое нам отведено с 1 сентября по 30 апреля", - добавил он.

С сезона-2022/23 каждая команда в регулярном сезоне КХЛ проводит по 68 игр, что является рекордным в лиге. Решение об увеличении количества игр связано с тем, что сборная России сейчас не выступает на чемпионате мира и на этапах Евротура. Как и год назад, в нынешнем календаре КХЛ есть только пауза в начале декабря, связанная с проведением Матча звезд и Кубка Первого канала.