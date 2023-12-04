4 декабря, 13:35
Футбол в России

Российская премьер-лига не будет переносить матчи 18-го тура

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Решение по каждой игре будет приниматься отдельно, уточнил Антон Фетисов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) не будет переносить игры 18-го тура чемпионата из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

"Переноса матчей 18-го тура РПЛ из-за непогоды не будет. Решение по каждой игре будет приниматься отдельно в рамках текущего регламента", - сказал Фетисов.

18-й тур Мир - Российской премьер-лиги стартует 8 декабря матчем в Москве между московским "Локомотивом и екатеринбургским "Уралом". 9 декабря состоятся встречи "Спартак" - "Крылья Советов", "Ахмат" - "Ростов" и "Зенит" - "Пари Нижний Новгород". 10 декабря пройдут игры "Факел" - "Динамо", "Сочи" - "Оренбург", "Краснодар" - ЦСКА и "Балтика" - "Рубин".

3 декабря матч 17-го тура между ЦСКА и "Ростовом" (2:0) прошел на заснеженном поле. В день игры в Москве шел снегопад, перед началом встречи для уборки поля была привлечена спецтехника. Начало встречи между "Локомотивом" и "Зенитом" было отложено на 30 минут.

Согласно регламенту у команд есть право отказаться от проведения встречи, если температура воздуха опустится ниже минус 15 градусов по Цельсию. При наличии хотя бы одного отказа игра может быть перенесена на резервную дату. 

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