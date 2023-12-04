Самбист Осипенко поделился впечатлениями от разговора с Путиным на выставке "Россия"

Президент уделяет огромное внимание спортсменам, подчеркнул десятикратный чемпион мира по самбо

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Десятикратному чемпиону мира по самбо Артему Осипенко было приятно услышать похвалу от президента России Владимира Путина. Об этом Осипенко рассказал ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия".

В понедельник Путин посетил Аллею славы, посвященную достижениям российских спортсменов.

"Президент расспросил у нас как дела, спросил про награды, действительно ли я десять чемпионатов мира выиграл, ответил - да, крайний раз в этом году. Услышал от Владимира Владимировича "молодец", это было очень приятно, - сказал Осипенко. - Наш президент уделяет огромное внимание спортсменам, и это мощно мотивирует, а получить наставления от мирового лидера, лидера нашей страны - дорогого стоит".

"Наши медали до апреля будут лежать под бронестеклом, их увидят тысячи людей, которые приедут в ближайшие дни на выставку "Россия". Надеюсь, что среди них будут дети с родителями - это важно. Возможно, кого-то из ребят это подтолкнет к занятиям спортом", - добавил спортсмен.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. На ней представлены все регионы России. В мероприятиях принимают участие федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации, которые представят главные достижения страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.