Васильев напомнил историю про "двух финнов и трех собак" на тему посещаемости Кубка мира

По словам двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева, российские болельщики более искренние, раскованные и естественные, чем скандинавы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международные соревнования по лыжным гонкам и биатлону без российских болельщиков выглядят тоскливо. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Финская телерадиокомпания Yle во время трансляции первого этапа Кубка мира в Руке включала запись шума толпы, когда лыжники проходили участки трасс без болельщиков.

"Когда мы проводили первые этапы Кубка мира по биатлону в Контиолахти в конце 90-х, на трибунах были одни российские флаги - ни одного финского, - рассказал Васильев. - Я тогда поинтересовался у одного из людей в Международном союзе биатлонистов, что было бы без российских болельщиков? На это он мне ответил: "Два финна и три собаки". И это был иностранец. Эта фраза стала крылатой".

"Конечно, российские болельщики привносят колоссальный колорит, потому что наши зрители более искренние, раскованные и естественные. Скандинавы, другие европейцы, конечно, могут принять горячительных напитков, чтобы развеселиться, но без этого у них нет таких эмоций, какие есть у российских болельщиков", - отметил он.

Российские и белорусские лыжники и биатлонисты пропускают второй международный сезон подряд в связи с событиями на Украине.