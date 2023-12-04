Морозов считает, что молодым игрокам перед отъездом в НХЛ нужно проявить себя в России

По словам президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова, в России есть все условия для развития игроков

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодые игроки, которые хотят уехать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), должны сначала проявить себя в России, поскольку это позитивно скажется на их карьере. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

Весной и летом 2023 года порядка 10 молодых россиян подписали контракты с клубами НХЛ. Из них место в основном составе пока имеет только Дмитрий Воронков, выступающий за "Коламбус". 23-летний нападающий в 20 матчах набрал 12 очков (5+7) по системе "гол+пас".

"Это все ребята перспективные, у них есть будущее. Но все стопроцентно понимали, что у них немного шансов закрепиться в НХЛ прямо сейчас, - сказал Морозов. - Моя позиция осталась неизменной: для того чтобы покорить НХЛ, а не скитаться по фарм-клубам, надо проявить себя здесь. У нас очень много примеров ребят, которые хорошо проявили себя в КХЛ. Переходу из молодежного хоккея во взрослый надо уделять время, набираться опыта, необходимого для достижения высоких результатов".

"Уезжая в таком раннем возрасте, надо подумать - самим игрокам, родителям, с кем они советуются - стоит ли это делать. Потому что сейчас в российских клубах есть все условия для того, чтобы игроки развивались", - добавил он.