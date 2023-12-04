РУСАДА за 11 месяцев 2023 года выявило больше нарушений, чем за весь прошлый год

Российское антидопинговое агентство выявило в ноябре 14 случаев возможных нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре выявило 14 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В ноябре 2023 года РУСАДА выявлено 14 случаев возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала представительница пресс-службы.

По информации ТАСС, всего за 11 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 141 случай нарушений (в ноябре - 14, в октябре - 13, в сентябре - 9, в августе - 6, в июле - 8, в июне - 6, в мае - 21, в апреле - 16, в марте - 13, в феврале - 25, в январе - 10).

За 12 месяцев 2022 года было выявлено 135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.