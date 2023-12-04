Морозов рассказал, что приятно удивлен игрой "Лады" в КХЛ

По мнению главы лиги, команда показывать интересный хоккей, который нравится зрителям

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра тольяттинской "Лады" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) вызывает приятное удивление. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент лиги Алексей Морозов.

"Честно, немножко есть удивление, - отметил Морозов. - Тольяттинцы с первых игр стали показывать очень хороший, интересный хоккей, набирать очки, подниматься в турнирной таблице. Все предполагали, что с возвращением в КХЛ им потребуется время на адаптацию. Но подобрался хороший опытный менеджмент; главный тренер Олег Браташ, прошедший все ступени российского хоккея и добившись в нем успехов, сплотил коллектив, видимо, правильно распределил по звеньям игроков, которые готовы выполнять тренерские задания и приносить пользу команде".

"Вот поэтому у "Лады" сейчас такой результат. Знаете, несколько лет назад задавали вопрос: зачем нам аутсайдер, который будет тянуть лигу вниз. Но все происходит наоборот: "Лада" показывает хоккей, который притягивает болельщиков.", - добавил он.

"Лада" вернулась в КХЛ спустя пять лет. В нынешнем сезоне тольяттинская команда занимает четвертое место в Восточной конференции, в конце октября она лидировала в общей таблице чемпионата.