Ткачев обошел Голдобина и стал лидером списка бомбардиров нынешнего сезона КХЛ

Нападающий "Авангарда" отметился результативной передачей в матче против хабаровского "Амура"

ТАСС, 4 декабря. Нападающий омского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Владимир Ткачев сделал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата против хабаровского "Амура".

На счету форварда теперь 52 очка (14 заброшенных шайб и 38 результативных передач), он возглавил список бомбардиров текущего сезона. Прежним лидером был нападающий московского "Спартака" Николай Голдобин (25+26).

С передачи Ткачева шайбу забросил американский нападающий Рид Буше. Счет в середине третьего периода равный - 1:1.