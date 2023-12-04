В МОК объяснили, почему Олимпийский комитет России не был приглашен на саммит в Лозанну

Причиной стало решение исполкома Международного олимпийского комитета от 12 октября об отстранении ОКР

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) не получил приглашения принять участие в Олимпийском саммите в Лозанне по причине своего отстранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин ранее сообщил ТАСС, что Олимпийский комитет России не получал от МОК приглашение приехать на Олимпийский саммит, который пройдет в Лозанне 5 декабря.

"Как известно, ОКР отстранен решением исполкома Международного олимпийского комитета от 12 октября 2023 года. На время своего отстранения Олимпийский комитет России не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета", - ответил представитель пресс-службы МОК на вопрос, почему представители России не были приглашены на Олимпийский саммит в Лозанну.

На Олимпийском саммите будет обсуждаться вопрос об участии российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх в Париже. В 2022 году в мероприятии приняли участие представители России.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Российская сторона подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом Россия и Белоруссия не получили приглашения на Олимпиаду в установленный срок. 2 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже будет принято в марте.