Гафин считает, что футболисты "Динамо" обыграли "Рубин" благодаря характеру

Встреча завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" обыграли казанский "Рубин" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря характеру. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин.

Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 1:0.

"Мне понравился результат этой игры в первую очередь. Что касается игры, то она была характерная для этого периода сезона, для этой погоды. Что понравилось - это то, что достигли результата на характере", - отметил Гафин.

В следующем туре столичная команда 10 декабря на выезде сыграет с воронежским "Факелом". Оставшиеся матчи чемпионата России пройдут весной. "Первые наши сборы пройдут в Катаре, два сбора состоятся в Турции. В рамках этих сборов будут определены контрольные игры, которые мы будем проводить", - рассказал Гафин.

"Динамо" набрало 31 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице.