Футболист ЦСКА Чалов признался, что не оставляет мечты поиграть в европейском чемпионате

Нападающий отметил, что у ЦСКА есть потенциал бороться за чемпионство в текущем сезоне

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Нападающий футбольного ЦСКА Федор Чалов не оставляет надежды еще раз сыграть в одном из европейских чемпионатов. Об этом он рассказал журналистам после вручения ежегодной награды "Джентльмен года".

"Мечта, конечно, у меня есть", - сказал Чалов, отвечая на вопрос о желании еще раз поиграть в Европе.

Чалову 25 лет, он является воспитанником ЦСКА. В 2022 году он на полгода уезжал в аренду в швейцарский "Базель". В текущем сезоне футболист занимает третье место в чемпионате по системе "гол+пас" (8+3).

"Есть как позитивные моменты, так и отрицательные, - сказал Чалов о своей игре. - Это жизнь, есть взлеты и падения, не могу сказать, что я доволен, потому что всегда хочу большего. Если ставить оценку, то по десятибалльной шкале я бы поставил себе шесть-семь".

Также он отметил, что у ЦСКА есть потенциал бороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

ЦСКА после 17 туров Мир - Российской премьер-лиги занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера "Краснодара" на 7 очков.