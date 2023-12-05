Кузнецов уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ

В активе россиянина 827 шайб в регулярных чемпионатах, до рекорда - 67 голов

ТАСС, 5 декабря. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин превзойдет рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов.

"Историю с рекордом пресса, думаю, немножко раздувает в хорошем смысле, потому что это большое, хорошее событие, оно постоянно на слуху, и о нем много говорят, - сказал Кузнецов. - К счастью, в команде их (разговоров о рекорде - прим. ТАСС) нет, мы все работаем и стараемся думать о результате. Просто понимаем, что в один день это [рекорд] случится, а мы должны думать о командных победах".

"Уверен ли, что рекорд будет? Да. Там немного голов осталось. Думаю, если понадобится, Саша еще на год после нынешнего контракта останется, потому что здоровье, тьфу-тьфу-тьфу, позволяет, и это главное", - отметил Кузнецов.

Овечкину 38 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 827 шайб и уступает по этому показателю только Гретцки (894). Действующее соглашение Овечкина с "Вашингтоном" рассчитано до конца сезона-2025/26.