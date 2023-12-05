Гафин объяснил серию "Динамо" из 11 матчей без поражений во всех турнирах

Тренерский штаб и футболисты клуба отдают максимум сил на тренировках, отметил член совета директоров "Динамо"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб московского "Динамо" отдают максимум сил на тренировках, также они стали лучше друг друга понимать, поэтому промежуточным результатом является серия из 11 матчей без поражений в различных турнирах. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

4 декабря "Динамо" на своем поле обыграло казанский "Рубин" со счетом 1:0 в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Серия матчей "Динамо" без поражений увеличилась до 11 игр (7 побед, 4 ничьи).

"Главная причина 11 матчей без поражений подряд в том, что тренерский штаб и наши футболисты отдают максимум сил на тренировках, - сказал Гафин. - Также тренерский штаб со временем стал лучше понимать команду, ее возможности, как коллективные, так и индивидуальные. Футболисты тоже привыкают к требованиям тренерского штаба. В совокупности это все дает такой промежуточный результат. Важно сказать, что он именно промежуточный, теперь все наши мысли должны быть о матче в Воронеже".

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 17 матчах. В заключительном перед зимней паузой туре бело-голубые на выезде сыграют с воронежским "Факелом" 10 декабря.