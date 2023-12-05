Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы по фигурному катанию

Спортсмены сосредоточены на подготовке к чемпионату России в Челябинске

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не планировали участвовать в чемпионате Москвы. Об этом Косторная сообщила ТАСС.

Косторной и Куницы не оказалось в списках участников чемпионата Москвы.

"Мы не планировали выступать на чемпионате Москвы, сейчас сосредоточены на подготовке к чемпионату России в Челябинске", - сказала Косторная.

Косторной 20 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. В 2023 году спортсменка перешла в парное катание.

Чемпионат Москвы проходит с 5 по 9 декабря. Чемпионат России состоится в Челябинске с 20 по 24 декабря.