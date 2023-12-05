Хоккеист Кузнецов мечтает выступить на Олимпиаде в Италии

Игроки НХЛ пропустили две предыдущие Олимпиады по решению руководства лиги

ТАСС, 5 декабря. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов мечтает сыграть на Олимпиаде 2026 года в Италии. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Я ни разу не был на Олимпиаде, и для меня была бы большая честь, если бы это удалось сделать - особенно для моих родителей и дочери, - сказал Кузнецов. - Для них это важно. Считаю, что они гордятся мной, и для меня было бы честью сыграть перед ними на большом турнире. И особенно хотелось бы закончить свою карьеру в сборной не так, как я это сделал. Надеюсь, все еще получится. Главное, чтобы все в мире успокоилось и нас допустили до Игр".

Игроки НХЛ пропустили две предыдущие Олимпиады по решению руководства лиги.

В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги. "Есть люди, которые знают настоящую историю, поэтому никаких проблем не было, - сказал Кузнецов. - Это величайший урок в моей жизни. Вообще, вся история моей карьеры складывается так, что мне будет много чего рассказать своим детям. Надеюсь, смогу молодому поколению рассказать, с какими хоккеистами играл, в каких ситуациях оказывался и как из них выходил. У меня очень длинная и интересная карьера".

"Сложно описать одним-двумя словами [какой урок вынес из этой истории]. Тяжелый вопрос, надо думать. Надеюсь, все еще впереди и я еще смогу отблагодарить болельщиков игрой за сборную", - добавил он.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.