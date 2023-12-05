Футболисты "Рубина" провели матч РПЛ с "Динамо" в несогласованной лигой форме

Игроки казанского клуба вышли на матч в форме зеленого цвета

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит выступление игроков казанского "Рубина" в несогласованной Российской премьер-лигой (РПЛ) форме в матче 17-го тура чемпионата страны с московским "Динамо". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

4 декабря "Рубин" на выезде уступил "Динамо" со счетом 0:1. Гости сыграли в комплекте полностью зеленого цвета, "Динамо" сыграло в синей форме.

"Рассмотрим опоздание главного тренера "Рубина" Рашида Рахимова на послематчевое интервью на пять минут. Также рассмотрим то, что футболисты "Рубина" по окончании матча не в полном составе прошли через микст-зону, - сказал Григорьянц. - Рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы команды "Рубин". Это значит, что команде не согласовали зеленую форму, а они в ней играли. Должна была быть другая форма, премьер-лига не согласовала зеленую. Это нарушение трех пунктов регламента. Также рассмотрим выход Рахимова за пределы технической зоны на поле".

"Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах. В следующем туре казанская команда на выезде сыграет с калининградской "Балтикой" 10 декабря.