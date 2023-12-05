Хоккеист Кузнецов оценил перспективы Мирошниченко и Тринеева в "Вашингтоне"

Нападающий отметил, что Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев работающие и очень воспитанные игроки

ТАСС, 5 декабря. Российские форварды Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев в скором времени пробьются в состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов.

"И Богдана, и Ваню [жду в "Вашингтоне"], - сказал Кузнецов. - Два молодых парня, разноплановых хоккеиста. Думаю, они в скором времени "подсидят" кого-то, придут и будут играть. Ребята толковые, работящие и очень воспитанные. В первую очередь бросается в глаза то, как они относятся к делу и с каким уважением с нами общаются, иногда даже чересчур. Я все-таки считаю себя молодым, на одной волне с ними - Тik-Тоk там, все дела. Но они иногда обращаются на "вы", и это непривычно".

Мирошниченко 19 лет, он был выбран "Вашингтоном" под общим 20-м номером на драфте 2022 года. В текущем сезоне Американской хоккейной лиги (АХЛ) он провел 21 матч за "Хёрши Бирс" (фарм-клуб "Вашингтона"), в которых забросил 6 шайб и сделал 7 результативных передач.

Тринееву 21 год, "Вашингтон" выбрал его на драфте 2020 года в четвертом раунде под общим 117-м номером. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей за "Хёрши Бирс", забил 3 гола и сделал 3 точных паса.