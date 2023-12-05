Алаев считает главным испытанием борьбу с зимними матчами РПЛ

По итогам 18 туров лига проанализирует ситуацию и сделает выводы, заявил глава РПЛ

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Борьба с зимними матчами Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент является главным испытанием для президента лиги Александра Алаева. Об этом Алаев рассказал ТАСС.

"На данном этапе борьба с зимними матчами для меня - главное испытание как президента РПЛ, - сказал Алаев. - Завершающая часть сезона проходит в тяжелых условиях, поэтому приходится работать с такими вводными. Была ли лига готова к этому с учетом матча "Балтика" - "Спартак" и игр 17-го тура ЦСКА - "Ростов" и "Локомотив" - "Зенит"? Если говорить по матчу в Калининграде, я подчеркнул, отметил, извинился, да, были не готовы, к сожалению, признал это. Что касается матча ЦСКА - "Ростов", то, наоборот, отметил бы работу лиги, потому что буквально за час-два до матча, утром в воскресенье, когда уже по факту было понятно, что поле будет тяжелым, мы отработали вариант переноса со всеми органами, Минцифры, Минспорт, МВД, вещатель были готовы к любому решению судьи, было все оперативно сделано. Стоит сказать, что лига отработала. Разные ситуации, где-то были готовы, где-то нет, но нужно быть готовыми всегда".

"Какие выводы можно сделать по матчам, где были проблемы со снегом? Я бы сейчас дождался 18-го тура, выводы сейчас не хочется делать. А уже по итогам 18 туров мы проанализируем, где отработали, где нет, где в том числе есть вопросы по регламенту, где, на мой взгляд, нужны определенные изменения. Все это зафиксируем, рассмотрим, надеюсь, не повторим ошибок", - добавил Алаев.

3 декабря матч 17-го тура между ЦСКА и "Ростовом" (2:0) прошел на заснеженном поле. В день игры в Москве шел снегопад, перед началом встречи для уборки поля была привлечена спецтехника. Начало встречи между "Локомотивом" и "Зенитом" было отложено на 30 минут. Ранее "Балтика" и "Спартак" (0:2) также провели игру на заснеженном поле.