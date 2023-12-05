Рожков сообщил, что в регионах России начали проводить соревнования среди ветеранов СВО

Глава Паралимпийского комитета России рассказал, что уже состоялись старты в Кемеровской области и в Уфе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Различные субъекты РФ начали применять опыт Паралимпийского комитета России (ПКР) и самостоятельно организовывать соревнования среди ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

"Паралимпийский комитет России, государственный фонд "Защитники Отечества" и Министерство спорта РФ проводят серию соревнований среди ветеранов СВО различных федеральных округов, - сказал Рожков. - На сегодняшний день состоялись два старта: в Кемеровской области соревновались участники из Сибирского федерального округа, а в Уфе - из Приволжского и Уральского федеральных округов. В 2024 году планируется провести мероприятия в оставшихся федеральных округах, а в конце года - всероссийский финал соревнований".

"Соревнования в федеральных округах стимулировали и побудили субъекты Российской Федерации проводить такие мероприятия самостоятельно. Региональные отделения ПКР, филиалы госфонда "Защитники Отечества" и органы исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта начали применять опыт ПКР и самостоятельно организовывать соревнования среди ветеранов СВО. Только до конца этого года такие старты пройдут в Красноярске, Якутске и Белгороде. Это хорошая практика, и ее надо реализовывать на всей территории нашей страны", - добавил глава ПКР.