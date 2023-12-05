Олимпийский чемпион Мышкин раскритиковал решение закрыть Музей хоккея

Владимир Мышкин отметил, что важно иметь место, где можно показывать историю российского хоккеиста

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Олимпийский чемпион Владимир Мышкин отрицательно относится к решению закрыть Музей хоккея, так как высоко оценивает роль учреждения в сохранении отечественной истории этого вида спорта. Об этом Мышкин рассказал ТАСС на выставке-форуме "Россия" в Москве.

4 декабря источник сообщил ТАСС сообщил, что Музей хоккея, который расположен в московском Парке легенд, будет закрыт с 1 февраля 2024 года в связи с решением собственника здания.

"Я отрицательно отношусь к этому решению. Музей - это то место, где хранится история, а у нашего хоккея она великая. Если мы не будем помнить историю, то у нас не будет будущего, поэтому очень важно, чтобы у нас было место, где мы можем ее показывать", - сказал Мышкин.

Музей хоккея был открыт 6 мая 2016 года в первый день чемпионата мира, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге. Он расположен в здании памятника архитектуры начала XX века по проекту архитектора Константина Мельникова. Проект музея был создан по инициативе клуба "Легенды хоккея" при поддержке Федерации хоккея России. В музее находятся Зал славы отечественного хоккея, экспозиция, посвященная истории хоккея, проводятся различные выставки.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Это мероприятие - первое событие подобного масштаба с советских времен. Задача выставки - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.