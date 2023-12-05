Мышкин поддержал решение IIHF обязать хоккеистов носить защиту для шеи

В октябре нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча между командами высшего дивизиона чемпионата Великобритании

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) обязать игроков носить защиту для шеи является правильным, так как оно принято для сохранения их здоровья. Такое мнение ТАСС на выставке-форуме "Россия" высказал олимпийский чемпион Владимир Мышкин.

4 декабря Совет IIHF обязал игроков использовать защиту для шеи на всех соревнованиях.

"Это решение чисто техническое, но оно принято не просто так. IIHF заботится о здоровье своих игроков, и это правильно. Я поддерживаю это решение", - сказал Мышкин.

В октябре американский нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча между командами высшего дивизиона чемпионата Великобритании "Ноттингем" и "Шеффилд".

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Это мероприятие - первое событие подобного масштаба с советских времен. Задача выставки - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.