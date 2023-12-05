Матчи "Спартака" в КХЛ 22 и 24 декабря будут сопровождаться народными гуляниями

В "Лужниках" будет организована новогодняя программа, включающая в себя атрибуты русского фольклора

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Игры "Спартака" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на Малой спортивной арене "Лужников" 22 и 24 декабря будут сопровождаться народными гуляниями в честь дня рождения клуба. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Спартак" сыграет 22 декабря с минским "Динамо" и 24 декабря с "Куньлунь Ред Стар" в "Лужниках" в связи с тем, что основная арена красно-белых "Мегаспорт" в эти дни будет занята проведением ледового шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки "Вечера на хуторе". На Малой спортивной арене "Лужников" проводит свои матчи в Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге молодежный состав красно-белых. Начало игры "Спартак" - "Динамо" (Минск) - в 19:30 мск, а матча с "Куньлунь Ред Стар" - в 14:00 мск.

С 22 по 24 декабря в "Лужниках" болельщиков встретят атрибуты русского фольклора: ярмарки, аттракционы, карусели, хороводы, конкурсы со сказочными героями, а также новогодняя программа. Между играми КХЛ 23 декабря состоится встреча ветеранов "Спартака" и московского "Динамо". 24 декабря должен пройти дебют в составе красно-белых в КХЛ воспитанника "Спартака", олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира и трехкратного обладателя Кубка Гагарина Ильи Ковальчука, о чем ТАСС ранее рассказал председатель попечительского совета клуба Александр Якушев.

В предыдущие годы в период, связанный с днем рождения "Спартака", проводились ретро-матчи, посвященные различным периодам отечественной истории. Прошлогодний ретро-матч "Спартак" - "Динамо" (Москва) проходил в "Мегаспорте" и был посвящен 875-летнему юбилею Москвы. В частности, тренерский штаб красно-белых выходил на игру во фраках и цилиндрах.