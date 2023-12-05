Перенесенный из-за снегопада матч между "Баварией" и "Унионом" пройдет 24 января

Изначально игра должна была пройти 2 декабря

ТАСС, 5 декабря. Матч 13-го тура чемпионата Германии по футболу между мюнхенской "Баварией" и берлинским "Унионом" перенесли на 24 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба "Баварии".

Изначально игра должна была пройти 2 декабря на мюнхенской "Альянц-Арене", однако встречу перенесли из-за снегопада, в результате которого в аэропорту города были приостановлены авиасообщение и работа метро, автобусов и трамваев. Авиасообщение было возобновлено 5 декабря.

"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии с 32 очками после 12 встреч. Команда отстает от лидирующего в лиге леверкузенского "Байера" на 3 балла. "Унион" занимает последнюю, 18-ю строчку с 7 очками в 12 матчах. Берлинцы на 2 очка отстают от "Кёльна", занимающего 15-ю строчку, которая позволяет избежать вылета во второй дивизион.