Костомаров рассказал о желании продолжать занятия боксом

В Федерации бокса России отметили, что готовы помочь олимпийскому чемпиону в организации тренировок

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров намерен продолжать заниматься боксом, так считает этот вид спорта подходящим для функциональных тренировок. Об этом Костомаров рассказал ТАСС.

"Я хочу заниматься боксом, - сказал Костомаров. - Понятное дело, без протеза - не хочется его сломать или тренера покалечить. Бокс - это координация, движение на ногах, комбинации руками, уклоны. Это очень выматывает функционально, а мне это очень важно".

"Там правильное дыхание. Я не могу бить с той же силой, но я надеваю перчатки и могу бить ладонью, наносить боковые удары", - добавил Костомаров.

В Федерации бокса России в разговоре с корреспондентом ТАСС отметили, что готовы помочь Костомарову в организации тренировок. "У нас есть квалифицированные специалисты. Мы готовы и будем рады увидеть Романа в тренировочном зале", - отметили в федерации.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.