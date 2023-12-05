Родькин: сестры Аверины по весовым параметрам могли бы работать в Большом театре

16 и 17 декабря в Нижнем Новгороде состоится театрализованное гимнастическое шоу "Лебединое озеро", в котором премьер Большого театра примет участие вместе со спортсменками

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины по показателям веса соответствуют требованиям, которые предъявляются балеринам Большого театра. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил премьер Большого театра Денис Родькин.

16 и 17 декабря в Нижнем Новгороде состоится театрализованное гимнастическое шоу "Лебединое озеро", в котором Родькин примет участие вместе с Ариной и Диной Авериными.

"Если бы они поступали на работу в Большой театр, они бы прошли инструктаж по технике безопасности для партнера. У нас есть определенные требования по килограммам. Думаю, что все было бы хорошо", - ответил Родькин на вопрос, в какой балетной форме находятся сестры Аверины.

"Есть момент с поддержками, потому что девушки ранее никогда их не выполняли. Они легенькие, все нормально здесь. Но есть определенная техника, которую мы освоили уже. Все хорошо", - добавил Родькин.

Шоу "Лебединое озеро" создано продюсерским центром четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова. По словам авторов, постановка объединила традиции отечественной школы художественной гимнастики и русского балета и не имеет аналогов в мире.