Аршавин войдет в тренерский штаб команды "пути РПЛ" на Матч звезд Кубка России

Игра пройдет 16 декабря в Сколкове

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин, двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Александр Мостовой и двукратный чемпион России с составе столичного "Локомотива" Сергей Овчинников будут тренерами команды "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" на Матче звезд Фонбет - Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча состоится 16 декабря в Сколкове. Команда звезд "пути РПЛ" сыграет со сборной лучших игроков "пути регионов". Матч пройдет в формате 5х5.

Матч звезд Кубка России пройдет во второй раз. В 2022 году мероприятие прошло 3 декабря в Москве.