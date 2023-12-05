Оргкомитет Игр дружбы подписал соглашение с Ассоциацией волонтерских центров России

В церемонии приняли участие генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин, заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов и председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Организационный комитет Всемирных игр дружбы подписал договор о сотрудничестве с Ассоциацией волонтерских центров России на Международном форуме гражданского участия "МыВместе" в рамках выставки-форума "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин, заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

5 декабря отмечается Международный день добровольцев. "Я хочу поздравить всех с днем волонтера. Действительно, очень большой праздник, - сказал Сорокин. - За последние десять лет волонтерство стало целым социальным институтом, у нас полно людей способных что-то отдавать, полных энтузиазма. На чемпионате мира по футболу у нас было более 174 тысяч волонтерских заявок, это абсолютный рекорд".

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.