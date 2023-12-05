Костомаров сравнил свою болезнь с концом света

В январе олимпийский чемпион попал с пневмонией в реанимацию, позднее фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года фигурист Роман Костомаров сравнил начало своей болезни с концом света. Об этом Костомаров рассказал в рамках проекта "VK Лекторий".

В январе Костомаров попал с пневмонией в реанимацию, где был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки, недавно он возобновил тренировки на коньках и сообщил о желании выступить в ледовых шоу

"То, что произошло 10 января, было для меня каким-то концом света, хоть я ничего и не понимал, - сказал Костомаров. - Я просто заснул на долгое время, я был в коме, и страшные события, которые со мной произошли, переживали больше всего мои родные и близкие - все, кто меня любит. Спасибо моей жене и моей маме, родным и близким. Ту боль, которую я не ощущал, ощущали они, все, что они перенесли, - страшные события".

"Когда я пришел в себя, то тоже понимал, что со мной произошло что-то страшное. Когда врачи сообщили мне о необходимости ампутации, это было страшным ударом: я спортсмен и не понимал, как буду жить дальше, если я лишаюсь всего - не только ног и частично рук. Это был страшный удар, после которого я долго время задавал вопросы: для чего, почему?. Помогла поддержка любимой жены, которая сказала, что мы выберемся из этого ущелья и болота, найдем возможность жить дальше", - добавил он.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.