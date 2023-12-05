Агент лучшего снайпера КХЛ Буше рассказал о сроках восстановления игрока

Как сообщил Алеша Пилко, хоккеист болеет гриппом и восстановится через пару дней

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Лучший снайпер регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий омского "Авангарда" Рид Буше восстановится через пару дней. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Алеша Пилко.

5 декабря "Авангард" поместил американского нападающего в список травмированных.

"Буше восстановится через пару дней. У него грипп", - сказал Пилко.

В текущем сезоне Буше провел за "Авангард" 36 игр и возглавляет снайперскую гонку регулярного чемпионата с 28 шайбами. В списке лучших бомбардиров текущего сезона 30-летний Буше с 47 очками занимает третье место, уступая своему одноклубнику нападающему Владимиру Ткачеву (53 очка) и форварду московского "Спартака" Николаю Голдобину (51).