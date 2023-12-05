МОК не изменил рекомендации по участию россиян и белорусов в соревнованиях

В октябре МОК отстранил ОКР в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил свои рекомендации относительно участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, несмотря на приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

"На Олимпийском саммите было сообщено, что, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, МОК не изменил свои рекомендации относительно участия индивидуальных нейтральных спортсменов в международных соревнованиях, - говорится в сообщении. - Было подчеркнуто, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее".

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.