Международные федерации попросили МОК допустить нейтральных атлетов из России до Олимпиады

В Швейцарии прошел саммит Международного олимпийского комитета

ТАСС, 5 декабря. Международные спортивные федерации обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой допустить до участия в Олимпиаде нейтральных спортсменов, прошедших квалификацию или имеющих возможность отобраться на Игры. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

5 декабря в Лозанне прошел саммит МОК.

"Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой объявить правомочными для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться. Они также попросили как можно скорее принять решение, чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов", - говорится в заявлении.

МОК сохранил свои рекомендации относительно участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, несмотря на приостановку членства Олимпийского комитета России в организации. 28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

МОК подтвердил, что участие нейтральных в Олимпийских играх может состояться только при существующих строгих условиях. При этом квалификационная система, разработанная соответствующими международными федерациями, и количество выделенных квот в том или ином виде спорта не будут изменены для спортсменов с российским или белорусским паспортом.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.