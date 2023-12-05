"Динамо" обратилось в ЭСК РФС по желтой карточке Карраскалю в матче с "Зенитом"

В игре Кубка России по футболу полузащитник получил две желтые карточки и был удален с поля

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит эпизод со второй желтой карточкой полузащитнику московского "Динамо" Хорхе Карраскалю в первом матче 1/4 финала плей-офф "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России с петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

29 ноября "Динамо" дома победило "Зенит" со счетом 1:0. На 69-й минуте Карраскаль получил вторую желтую карточку и был удален.

"ЭСК РФС по обращению московского "Динамо" рассмотрит эпизод на 69-й минуте с вынесением второй желтой карточки полузащитнику Хорхе Карраскалю в матче Кубка России с петербургским "Зенитом". Также ЭСК РФС рассмотрит удаление защитника ЦСКА Мойзеса на 77-й минуте кубкового матча с "Ростовом", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ответная игра между "Динамо" и "Зенитом" пройдет на "Газпром-Арене" в марте 2024 года.