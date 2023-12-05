Журова считает, что МОК затягивает допуск россиян из-за ожидания изменения ситуации в мире

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже будет принято в марте 2024 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) затягивает вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады, ожидая изменения мировой политической ситуации. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 2 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже будет принято в марте 2024 года.

"Есть федерации, которые вообще не обращают внимания и давно допустили россиян и белорусов. Но окончательное решение будет принято в марте. С марта по июль еще будет какая-то возможность отобраться, если международные федерации кого-то из наших спортсменов допустят. Все думают, а вдруг что-то изменится в марте, мировые политики меняют свою жесткую риторику и смягчают ее", - сказала Журова.

5 декабря МОК по итогам саммита не изменил свои рекомендации относительно участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Международные спортивные федерации обратились к МОК с просьбой допустить до участия в Олимпиаде в Париже нейтральных спортсменов, прошедших квалификацию или имеющих возможность отобраться на Игры.

28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.