Свищев считает, что МОК хочет минимизировать число российских спортсменов на Олимпиаде

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, Международный олимпийский комитет всячески затягивает процесс допуска россиян на Игры

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) хочет минимизировать количество российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

5 декабря МОК по итогам саммита не изменил свои рекомендации относительно участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Международные спортивные федерации обратились к МОК с просьбой допустить до участия в Олимпиаде в Париже нейтральных спортсменов, прошедших квалификацию или имеющих возможность отобраться на Игры. 2 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже будет принято в марте 2024 года.

"Это правильное решение - допустить российских спортсменов до международных соревнований, но это решение несколько запоздало звучит. Если МОК поддержит это решение, то это позволит участвовать нашим спортсменам в соревнованиях. МОК же хочет минимизировать участие российских спортсменов в Олимпийских играх и всячески затягивают процесс, боятся, вдруг там будут провокации и всякие проблемы с пожиманием рук. Им надо принять решение и озвучить условия, при которых их будут допускать", - сказал Свищев.

28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.