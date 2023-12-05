Ковальчук готов встретиться с фанатами "Спартака" для устранения недопонимания

По словам хоккеиста, у него и болельщиков красно-белых есть "незаконченные темы"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук готов встретиться с фанатским движением "Спартака", чтобы урегулировать возможные претензии болельщиков к игроку. Об этом Ковальчук рассказал журналистам.

В последний раз Ковальчук играл в "Спартаке" в 2001 году. Во время периода, связанного с локаутом в Национальной хоккейной лиге, сообщалось, что игрок мог вернуться в "Спартак", за который он еще не выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В сезоне-2004/05 Ковальчук выступал за казанский "Ак Барс", в сезоне-2012/13 - за петербургский СКА.

"Я думаю, что у нас есть незаконченные темы, по которым встретимся с фан-движением. И самое главное - выходить на лед, показывать результат, и я уверен, что тем самым завоюем тоже любовь фанатов", - сказал Ковальчук.

Ранее председатель наблюдательного совета "Спартака" Александр Якушев сообщил ТАСС, что Ковальчук дебютирует за красно-белых в КХЛ 24 декабря в матче против "Куньлунь Ред Стар" в Лужниках. "Александр Сергеевич выдал желаемое за действительное. Думаю, все будет зависеть от тренерского штаба. Будут какие-то тесты у меня, сегодня прошел медосмотр", - сказал он.

"Все Алексей Юрьевич [Жамнов] (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС) скажет, я буду тренироваться, готовиться. Приятно возвращаться, блудный сын вернулся домой", - добавил он.

"Спартак" во вторник в овертайме матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги обыграл дома московское "Динамо" (8:7). Во время матча на медиакубе продемонстрировали видеоролик, на записи Ковальчук был представлен команде в раздевалке.