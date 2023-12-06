Форвард "Оттавы" Тарасенко набрал три очка в матче НХЛ с "Рейнджерс"

Встреча завершилась победой канадского клуба со счетом 6:2

ТАСС, 6 декабря. "Оттава" победила "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (12-я, 38-я минуты), Клод Жиру (19), Владимир Тарасенко (26, 58) и Дрэйк Батерсон (38). У проигравших голы забили Артемий Панарин (21) и К'Андре Миллер (26).

Тарасенко и Панарин также сделали по одной голевой передаче. В активе форварда "Оттавы" 17 очков (5 шайб + 12 передач), нападающего "Рейнджерс" - 37 (16+21). Панарин вышел на второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона, уступая только соотечественнику Никите Кучерову из "Тампы" (42 очка). Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 35.

На счету "Оттавы" 20 очков в 20 матчах, команда остается последней в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции. "Рейнджерс" с 37 очками в 24 встречах возглавляют Столичный дивизион и являются лучшей командой конференции. В следующем матче "Оттава" 8 декабря примет "Торонто", "Рейнджерс" двумя днями позднее в гостях сыграют с "Вашингтоном".

"Коламбус" на своей площадке в овертайме уступил "Лос-Анджелесу" (3:4 ОТ), ведя 3:0 после двух периодов. У хозяев заброшенной шайбой отметился нападающий Кирилл Марченко, у гостей две голевые передачи на свой счет записал защитник Владислав Гавриков. "Сан-Хосе" на выезде одержал волевую победу над "Нью-Йорк Айлендерс" - команда уступала 1:4, но победила в овертайме со счетом 5:4. По результативной передаче у победителей сделали защитник Никита Охотюк и нападающий Александр Барабанов. Вратарь проигравшей команды Илья Сорокин отразил 27 бросков из 32.

"Миннесота" со счетом 5:2 в гостях обыграла "Калгари", форвард победившей команды Кирилл Капризов отметился голом и передачей. "Колорадо" на своем льду одолел "Анахайм" (3:2), вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33. "Нэшвилл" в серии буллитов в гостях обыграл "Чикаго" (4:3 Б), "Детройт" на выезде оказался сильнее "Баффало" (5:3), "Нью-Джерси" в гостях обыграл "Ванкувер" (6:5), в матче сыграли три брата Хьюза - нападающий Джек и защитник Люк забросили по шайбе в составе "Нью-Джерси", на счету Джека также результативная передача, защитник Куинн сделал два точных паса в составе "Ванкувера".