ФХР намерена расширить количество дальневосточных команд в Студенческой хоккейной лиге

Владислав Третьяк отметил, что у студенческого хоккея огромный потенциал

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) хочет расширить количество дальневосточных команд в Студенческой хоккейной лиге. Об этом ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Лига была создана в мае 2016 года по поручению президента РФ при поддержке ФХР и Российского студенческого спортивного союза. Она объединяет хоккейные команды университетов всей страны.

"У студенческого хоккея огромный интеграционный потенциал. Во-первых, внутрироссийский. Соревнования студенческих команд позволяют молодежи из самых разных регионов заводить новые знакомства, связи, в том числе деловые, дают почву для объединения на основе общих интересов, - сказал Третьяк. - Во время рабочей поездки на Дальний Восток я увидел, что вузы тихоокеанского побережья нашей страны предпринимают большие усилия по развитию нашего вида спорта, и это, безусловно, радует. ФХР расширит присутствие дальневосточных команд в чемпионате Студенческой хоккейной лиги".

По словам Третьяка, студенческий хоккей способствует улучшению международных связей. "Речь идет о более активных контактах русской интеллектуальной молодежи со сверстниками из Белоруссии, Казахстана, Китая. Организация международных турниров, общение со спортсменами из стран Азии - отличный способ сближения с союзниками и партнерами нашей страны", - отметил он.