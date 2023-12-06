Третьяк рассказал, в каких городах могут пройти матчи сборной "Россия 25"

Глава ФХР отметил, что приезд национальной команды всегда является праздником для болельщиков

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выбор места проведения матчей хоккейной команды "Россия 25" будет зависеть от логистики, формата встречи и ряда других параметров. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В мае команда "Россия 25" провела матчи со сборной Белоруссии в Челябинске, Красноярске и Туле. Ранее говорилось о проведении подобных игр в Самаре, а также Омске и Новосибирске, где за последний год были возведены новые арены.

"Действительно, во многих городах нашей страны испытывают желание провести матчи. С просьбами к нам обращаются губернаторы, спортивные руководители в разных регионах, - сказал Третьяк. - Приезд национальной команды - всегда праздник для болельщиков, интерес к матчам сборной очень высок".

"Очевидно, что вы назвали не все города-кандидаты. Стоит учитывать и то, что в двух предыдущих сезонах ФХР уже получила успешный опыт проведения матчей в Красноярске, Петербурге, Туле, Челябинске, а также в столицах Белоруссии и Казахстана. Не исключено, что и города из этого списка имеют хороший шанс принять сборную будущей весной. Сейчас круг кандидатов широк, но конкретные решения будут приняты позднее. Многое зависит от логистики, от загруженности конкретных арен, формата матчей нашей сборной, а также от других факторов", - добавил он.